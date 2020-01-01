Бывший французский теннисист сравнил Надаля с командой Формулы-1

Анри Леконт лестно высказался в сторону испанца.

Экс-теннисист Анри Леконт высказался о второй ракетке мира Рафаэле Надале.

“Когда думаешь о выигрыше 12 Ролан Гаррос за 15 лет, это кажется чем-то невероятным. Ранее я бы подумал, что это сумасшествие, это просто нереально. Меня очень впечатляет, как он прибавил в физическом плане, как поменял свою игру, и улучшил все компоненты.

Я бы сравнил Надаля с гоночной командой Формулы-1. Они каждый год готовят новую машину, а он каждый год находит что-то новое в своей игре и адаптируется к новым условиям.

А его психология - это просто что-то не из нашего мира. Я бы не смог провести на его уровне даже один сет на Открытом чемпионате Франции. В мое время на него был похож Серхи Бругейра. Когда встречался с ним, знал, что буду вынужден бегать по всему корту и он уничтожит меня“, - цитирует Леконта Sportskeeda со ссылкой на Stats Perform.

Ранее Лекон заявил, что нет смысла проводить Ролан Гаррос без зрителей.