Серб не верит, что существуют границы.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, когда планирует завершить карьеру.

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“Мне хочется продолжать играть. Я готов к тому, что очень скоро мне придется радикально сокращать количество турниров, в которых принимаю участие. Я понимаю, что не смогу долго выступать с той же интенсивностью, с какой играю сейчас.

Могу играть и в 40 лет, но мне, скорее всего, нужно буде сфокусироваться на самых крупных турнирах плюс на тех стартах, которые много значат лично для меня.

Я не верю в границы. Границы - это просто иллюзия разума или собственного “я“. У меня есть цели, но мотивируют меня не только рекорды. В первую очередь цели связаны с моим личностным ростом,“ - рассказал Джокович в интервью In Depth.

Напомним, что теннисный сезон приостановлен до конца июля.