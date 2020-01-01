Финалист Ролан Гаррос: Нет смысла проводить турнир без зрителей

Анри Леконт считает, что соревнования в этом году нужно отменить.

Финалист Открытого чемпионата Франции-1988 Анри Леконт считает, что турнир в этом сезоне лучше отменить.

“Думаю, в проведении Ролан Гаррос без зрителей нет никакого интереса. Кого это привлечет? Спонсоров - точно нет.

Игрокам в таких условиях будет тяжело. Лучше отменить все и готовиться к 2021 году, когда будет нормальный сезон“, - отметил Леконт в интервью L'Equipe.

Ранее из-за пандемии коронавируса Открытий чемпионат Франции снова перенесли.