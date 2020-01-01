Переключиться на мобильную версию

Финалист Ролан Гаррос: Нет смысла проводить турнир без зрителей

Комментариев: 0
Анри Леконт считает, что соревнования в этом году нужно отменить.
Анри Леконт
Анри Леконт
Getty Images

Финалист Открытого чемпионата Франции-1988 Анри Леконт считает, что турнир в этом сезоне лучше отменить.

“Думаю, в проведении Ролан Гаррос без зрителей нет никакого интереса. Кого это привлечет? Спонсоров - точно нет.

Игрокам в таких условиях будет тяжело. Лучше отменить все и готовиться к 2021 году, когда будет нормальный сезон“, - отметил Леконт в интервью L'Equipe.

Ранее из-за пандемии коронавируса Открытий чемпионат Франции снова перенесли.

Поделись:
Теги: теннис, Ролан Гаррос
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь