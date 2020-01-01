Переключиться на мобильную версию

Бенчич: Многие теннисистки в игре действовали так же, как в реальности

Комментариев: 0
Швейцарка рассказала, для чего игроки принимают участие в виртуальных турнирах.
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Getty Images

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась об организации виртуального турнира в Мадриде.

“Идея просто замечательная, все прошло очень круто. Конечно, в первую очередь это организовали, чтобы фанаты в это время могли посмотреть, как мы играем в теннис, веселимся, чтобы в целом привлечь внимание к нашему виду спорта, и, конечно, помочь людям в борьбе с коронавирусом.

Интересно, что многие теннисистки в игре действовали так же, как в реальности. Например, Кики Бертенс постоянно играла резаными ударами, Кристина Младенович выполняла косую подачу в первый квадрат, а Сорана Кырстя сильно била по мячу.

Кики играла на каком-то нереальном уровне и заслужила победу. Наверное, у нее на геймпаде были секретные дополнительные кнопки“, - отметила Бенчич в интервью Tennis Majors

Напомним, что Элина Свитолина покинула виртуальный турнир в Мадриде после группового этапа.

Поделись:
Теги: теннис, Белинда Бенчич
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь