Бенчич: Многие теннисистки в игре действовали так же, как в реальности

Швейцарка рассказала, для чего игроки принимают участие в виртуальных турнирах.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась об организации виртуального турнира в Мадриде.

“Идея просто замечательная, все прошло очень круто. Конечно, в первую очередь это организовали, чтобы фанаты в это время могли посмотреть, как мы играем в теннис, веселимся, чтобы в целом привлечь внимание к нашему виду спорта, и, конечно, помочь людям в борьбе с коронавирусом.

Интересно, что многие теннисистки в игре действовали так же, как в реальности. Например, Кики Бертенс постоянно играла резаными ударами, Кристина Младенович выполняла косую подачу в первый квадрат, а Сорана Кырстя сильно била по мячу.

Кики играла на каком-то нереальном уровне и заслужила победу. Наверное, у нее на геймпаде были секретные дополнительные кнопки“, - отметила Бенчич в интервью Tennis Majors.

Напомним, что Элина Свитолина покинула виртуальный турнир в Мадриде после группового этапа.