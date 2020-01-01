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Теннисный сезон приостановлен до конца июля

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Теннис не вернется раньше августа.
Роджер Федерер и Новак Джокович
Роджер Федерер и Новак Джокович
Getty Images

ATP и WTA объявили о продлении паузы в турнирах до 31 июля 2020 года из-за пандемии коронавируса, об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

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Данное постановление означает, что турниры в Гамбурге, Бастаде, Ньюпорте, Лос-Кабосе, Гштааде, Умаге, Атланте и Китцбюэле отменены.

Кроме того, не состоятся соревнования WTA в Баштаде, Лозанне, Бухаресте и Юрмале.

“Мы продолжаем рассматривать все возможные варианты возобновления сезона, как только это станет безопасным. В том числе еще обсуждаем вариант переноса турниров на более поздний срок. Как и всегда, при принятии любого решения мы ставим в приоритет здоровье и благополучие всего теннисного сообщества“, - заявил глава ATP Андреа Гауденци.

Ранее сообщалось, что Стаховский станет первым украинским теннисистом, который сыграет после карантина.

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Теги: ATP, теннис
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