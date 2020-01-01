ATP собирается продлить паузу до конца июля

Ожидается, что в скором времени подобное решение примет и WTA.

Мужская теннисная ассоциация (ATP) сегодня, 15 мая, должна объявить о продлении паузы.

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Как сообщает журналист издания Sports Business Journal, сезон ATP не возобновиться минимум до конца июля. Из-за этого будут отменены турниры в Ньюпорте, Гамбурге, Лос-Кабос, Гштааде, Атланте и Китцбюэле. При этом два из них и так бы не состоялись из-за ограничений местных правительств.

Источник также отмечает, что Женская теннисная ассоциация (WTA) также планирует принять подобное решение, но на данный момент они не согласовали все детали.

Ранее сообщалось, что турнир в Индиан-Уэллсе не будут проводить, пока не появится вакцина от COVID-19.