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Стаховский станет первым украинским теннисистом, который сыграет после карантина

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Спортсмен примет участие в Кубке Будапешта.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первый ракетка Украины Сергей Стаховский станет первым украинцем, который примет участие в теннисном поединке после карантина.

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Федерация тенниса Венгрии организовывает турнир в Будапеште, в котором проживет Стаховский. Украинец примет участие в командных соревнованиях Кубка Будапешта.

Дата проведения турнира с 22 по 24 мая. Участие в турнире примут лучшие местные теннисисты.

Желтая группа
Дальма Гальфи / Пирош Жомбор
Река-Лука Яни / Фабьян Марожан 
Адриенн Надь / Аттила Балаш
 
Синяя группа
Фанни Штоллар / Мартон Фучович
Тимеа Бабош / Петер Надь 
Анна Бондар / Сергей Стаховский 

Ранее сообщалось, что Ястремская представила свою первую песню.

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Теги: Сергей Стаховский, теннис
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