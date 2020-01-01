Стаховский станет первым украинским теннисистом, который сыграет после карантина
Спортсмен примет участие в Кубке Будапешта.
Первый ракетка Украины Сергей Стаховский станет первым украинцем, который примет участие в теннисном поединке после карантина.
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Федерация тенниса Венгрии организовывает турнир в Будапеште, в котором проживет Стаховский. Украинец примет участие в командных соревнованиях Кубка Будапешта.
Дата проведения турнира с 22 по 24 мая. Участие в турнире примут лучшие местные теннисисты.
Желтая группа
Дальма Гальфи / Пирош Жомбор
Река-Лука Яни / Фабьян Марожан
Адриенн Надь / Аттила Балаш
Синяя группа
Фанни Штоллар / Мартон Фучович
Тимеа Бабош / Петер Надь
Анна Бондар / Сергей Стаховский
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