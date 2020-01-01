Стаховский станет первым украинским теннисистом, который сыграет после карантина

Спортсмен примет участие в Кубке Будапешта.

Первый ракетка Украины Сергей Стаховский станет первым украинцем, который примет участие в теннисном поединке после карантина.

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Федерация тенниса Венгрии организовывает турнир в Будапеште, в котором проживет Стаховский. Украинец примет участие в командных соревнованиях Кубка Будапешта.

Дата проведения турнира с 22 по 24 мая. Участие в турнире примут лучшие местные теннисисты.

Желтая группа

Дальма Гальфи / Пирош Жомбор

Река-Лука Яни / Фабьян Марожан

Адриенн Надь / Аттила Балаш



Синяя группа

Фанни Штоллар / Мартон Фучович

Тимеа Бабош / Петер Надь

Анна Бондар / Сергей Стаховский

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