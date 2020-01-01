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Ястремская: Мечтайте и верьте в свои силы

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Украинка призналась, что никогда не думала, что может петь.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала публикацию своего первого трека.

"Многомерность или тысячи меня. Иногда мы думаем, что никогда не перешагнем черту за которой туманная неизведанность. Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных.

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Многие, к слову, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты. Когда-то мне казалось, что петь - это не про меня. А сегодня у меня праздник - рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня.

Мечтайте и верьте в свои силы. Благодарю всех причастных за поддержку и профессионализм", - написала Ястремская на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская запустила проект помощи людям Одессы во время карантина.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская
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