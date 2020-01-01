Свитолина - в ТОП-10 лучших теннисисток последнего десятилетия

Известная украинская спортсменка расположилась на восьмой строчке.

На официальном сайте WTA был опубликован рейтинг лучших теннисисток, которые набрали самое большое количество очков в мировой классификации за последние десять лет.

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На восьмой строчке списка расположилась известная украинская теннисистка Элина Свитолина, у которой в активе 26 164 очка.

На первом месте расположилась американка Серена Уильямс с 66 308 баллами, на втором оказалась чешка Петра Квитова - 46 385 очков, а на третьем - румынка Симона Халеп с 44 590 пунктами.

ТОП-10 рейтинга WTA с 2010 по 2019 годы:

Серена Уильямс - 66 308 очков; Петра Квитова - 46 385; Симона Халеп - 44 590; Анжелик Кербер - 41 090; Виктория Азаренко - 39 235; Каролина Плишкова - 30 207; Саманта Стосур - 27 461; Элина Свитолина - 26 164; Гарбинье Мугуруса - 26 056; Винус Уильямс - 24 641.

Напомним, на данный момент 25-летняя Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла 14 титулов в одиночном разряде.

Ранее Элина Свитолина призналась, что не верит в возобновление сезона.