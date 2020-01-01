Свитолина - в ТОП-10 лучших теннисисток последнего десятилетия
На официальном сайте WTA был опубликован рейтинг лучших теннисисток, которые набрали самое большое количество очков в мировой классификации за последние десять лет.
Читай также: Свитолина: Если бы не мама, то у меня бы не было характера победителя
На восьмой строчке списка расположилась известная украинская теннисистка Элина Свитолина, у которой в активе 26 164 очка.
На первом месте расположилась американка Серена Уильямс с 66 308 баллами, на втором оказалась чешка Петра Квитова - 46 385 очков, а на третьем - румынка Симона Халеп с 44 590 пунктами.
ТОП-10 рейтинга WTA с 2010 по 2019 годы:
- Серена Уильямс - 66 308 очков;
- Петра Квитова - 46 385;
- Симона Халеп - 44 590;
- Анжелик Кербер - 41 090;
- Виктория Азаренко - 39 235;
- Каролина Плишкова - 30 207;
- Саманта Стосур - 27 461;
- Элина Свитолина - 26 164;
- Гарбинье Мугуруса - 26 056;
- Винус Уильямс - 24 641.
Напомним, на данный момент 25-летняя Свитолина занимает пятое место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла 14 титулов в одиночном разряде.
Ранее Элина Свитолина призналась, что не верит в возобновление сезона.
Полная версия правил