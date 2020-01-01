Ястремская представила свою первую песню
Украинская теннисистка во время карантина записала песню.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская представила публике свой первый трек.
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Песня получила название “Тысячи меня“. Отмечается, что все собранные с продаж и прослушиваний песни средства будут направлены в благотворительный фонд теннисистки.
Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская выпустила мультфильм о борьбе с коронавирусом.
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