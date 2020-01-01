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Турнир в Индиан-Уэллсе не будут проводить, пока не появится вакцина от COVID-19

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Владелец престижного турнира отказывается проводить соревнования, пока не будет создано лекарство от коронавируса.
Турнир в Индиан-Уэллсе отказываются проводить, пока нет вакцины от COVID-19
Турнир в Индиан-Уэллсе отказываются проводить, пока нет вакцины от COVID-19
Getty Images

Престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США), который стал первым отмененным турниром в нынешнем туре из-за пандемии коронавируса, могут вообще не проводить в ближайшее время.

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Как сообщает канадская журналистка Стефани Майлс на своей страничке в Twitter, владелец турнира, миллиардер Ларри Эллисон, не хочет проводить соревнования до тех пор, пока не появится вакцина от COVID-19.

Ларри Эллисон
Ларри Эллисон

Отметим, что вслед за Индиан-Уэллс стали отменяться и другие соревнования, а позже ATP и WTA отменили все соревнования до 13 июля.

Напомним, турнир Большого шлема Уимблдон-2020 официально отменили, а Ролан Гаррос-2020 перенесли на осень нынешнего года.

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Теги: теннис, Ларри Эллисон, Индиан-Уэллс, турнир, коронавирус, COVID-19
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