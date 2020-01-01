Берреттини: Есть много игроков, которым нужна помощь

Итальянец предпочел бы помогать больницам и нуждающимся семьям.

Восьмая ракетка мира Маттео Берреттини прокомментировал идею создания Фонда помощи низкорейтинговым теннисистам во время пандемии коронавируса.

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“Джокович сказал, что это необязательно. Я бы предпочел помогать в более сложных ситуациях: больницам, нуждающимся семьям, а не теннисистам. Но есть много теннисистов, которым нужна помощь, которые уходят в долги.

Это очень хороший проект, который показывает, что игроки заботятся о своих коллегах“, - цитирует Берреттини L’Équipe.

Ранее Берреттини прокомментировал перенос Олимпийских игр на следующий год.