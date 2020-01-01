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Мать Джоковича считает Федерера высокомерным

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Мама первой ракетки мира отметила, что большинство зрителей всегда поддерживают швейцарца.
Родители Новака Джоковича
Родители Новака Джоковича
Getty Images

Мать сербского теннисиста Новака Джоковича Диана высказалась о швейцарце Роджере Федерере.

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“Я видела много матчей, но Уимблдон в прошлом году был самым сложным. На стадионе все поддерживали Федерера. Мы были немногими из тех, кто поддерживал Новака.

Это неприятно. Федерер в такие моменты меня раздражает. Он немного высокомерен. На матчболах Федерера я молилась.

Крест часто спасал нас в трудные моменты, и Бог спас Новака. Он тоже верит в Бога и считает себя избранным. Он молится утром и вечером“, - цитирует Диану Джокович Blick.

Напомним, в финале Уимблдона-2019 Джокович обыграл Федерера.

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Теги: теннис, Новак Джокович, Роджер Федерер
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