Мать Джоковича считает Федерера высокомерным

Мама первой ракетки мира отметила, что большинство зрителей всегда поддерживают швейцарца.

Мать сербского теннисиста Новака Джоковича Диана высказалась о швейцарце Роджере Федерере.

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“Я видела много матчей, но Уимблдон в прошлом году был самым сложным. На стадионе все поддерживали Федерера. Мы были немногими из тех, кто поддерживал Новака.

Это неприятно. Федерер в такие моменты меня раздражает. Он немного высокомерен. На матчболах Федерера я молилась.

Крест часто спасал нас в трудные моменты, и Бог спас Новака. Он тоже верит в Бога и считает себя избранным. Он молится утром и вечером“, - цитирует Диану Джокович Blick.

Напомним, в финале Уимблдона-2019 Джокович обыграл Федерера.