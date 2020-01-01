Свитолина: Если бы не мама, то у меня бы не было характера победителя

Первая ракетка Украины рассказала о вкладе матери в ее успех.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в День Матери решила рассказать о своих отношениях с мамой.

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“Мама достаточно строго воспитывала меня в детстве. Я думаю, она знала, какую большую роль в спорте и в достижении результатов играет дисциплина. Спустя время я понимаю, что именно такое строгое воспитание мне помогло.

Дисциплина и сила воли - составляющие успеха в большом спорте и эти качества воспитываются с самого детства.

Мама всегда меня поддерживала. Это очень важно, особенно в большом теннисе, так как много времени ты проводишь в дороге, на турнирах, вдали от близких и семьи. Специфика тенниса такова, что практически каждую неделю у тебя случаются проигрыши, это тяжело.

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И с самого детства поддержка мамы придавала и продолжает придавать мне силу, веру в то, что я могу быть лучшей теннисисткой. Если бы не мама, то у меня бы не было характера победителя“, - приводит слова Свитолиной Сегодня.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина разбила автомобиль во время карантина.