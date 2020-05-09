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Монфис проиграл Медведеву в FIFA 20

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Француз потерпел разгромное поражение.
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
Getty Images

Французский теннисист Гаэль Монфис сыграл с россиянином Даниилом Медведевым в FIFA 20. Противостояние спортсменов прошло в формате до трех побед.

В матче Ливерпуль Монфиса проиграл Ювентусу Медведева (1:3). Во втором поединке россиянин обыграл Гаэля за сборную Бельгии против команды Франции (1:0). В завершающем раунде ПСЖ Монфиса потерпел поражение от Ливерпуля (2:0).

Ранее Гаэль Монфис назвал своих любимых футболистов.

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Теги: теннис, футбол, FIFA 20, Гаэль Монфис, Даниил Медведев
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