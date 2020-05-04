Надаль: Не уверен, что вы увидите меня на Ролан Гаррос в этом году

Испанец не верит в то, что сезон возобновится.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал вынужденную паузу в сезона, вызванную пандемией коронавируса.

“Не думаю, что эта пауза отобразится на мне больше, чем на других игроках. Последствия для меня будут такими же, как и для моих коллег, которые в возрасте, и у кого изношенное тело.

Прогресс потребует больших усилий, дисциплины и желания быть в форме на все 100%. Я уверен, что у меня есть все эти качества, но не уверен, что вы увидите меня на Ролан Гаррос в этом году.

Надеюсь, что этого произойдет, но не знаю, как все сложится. Хотя я думаю, что мы не будем играть в этом году. Надеюсь, что я ошибаюсь“, - цитирует теннисиста La Voz de Galicia.

Напомним, Ролан Гаррос во второй раз перенесли из-за коронавируса.