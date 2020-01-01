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Бельгийская теннисистка рассказала о романе с Надалем

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Отношениям спортсменов помешал языковой барьер.
Кирстен Флипкенс
Кирстен Флипкенс
Getty Images

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс призналась, что у нее был небольшой роман с второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

“Мы знаем друг друга хорошо: мы одного возраста, мы росли вместе. Было ли между нами что-либо? Да. Мне было 14 лет. Но в то время он не говорил по-английски, так что мы не могли пойти дальше, чем подержаться за руки и поцеловаться“, - цитирует Флипкенс Het Laatste Nieuws.

Напомним, в октябре 2019 года Надаль после 14 лет отношений женился на Марии Франциске Перелло.

 
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Теги: теннис, Кирстен Флипкенс, Рафаэль Надаль
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