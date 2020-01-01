Свитолина: Турниры без зрителей будут напоминать тренировки

Украинка считает, что теннисистам будет сложно найти мотивацию.

Первая ракетка Украины прокомментировала возможное возобновление сезона.

“Что я думаю по поводу выступлений на турнирах без зрителей? Мне кажется, по атмосфере это будет больше напоминать тренировки. Как, например, когда мы тренируемся на арене Артура Эша перед началом Открытого чемпионата США.

Это будет странно, и настрой будет больше похож на тренировочный. Думаю, потребуется время, чтобы игроки нашли нужную мотивацию“, - отметила украинка в прямом эфире с Бетани Маттек-Сэндс в Instagram.

Ранее Свитолина призналась, что она не верит в возобновление сезона в этом году.