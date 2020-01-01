Свитолина: Я не очень верю в возобновление сезона

Первая ракетка Украины отметила, что ей очень нелегко сидеть дома.

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, как проводит карантин, а также высказалась о возможном возобновлении сезона.

“Мы с моим парнем сидим дома уже четыре недели и пока будем оставаться на карантине. За это время выходили трижды - два раза за продуктами и один раз на небольшую прогулку. После трех недель карантина сидеть дома стало очень сложно.

Стараюсь сохранять позитивный настрой и надеюсь, что мы возобновим выступления. Думаю, что с точки зрения безопасности неправильно ехать играть в те страны, где пока не решили, можно путешествовать или нет.

Я не очень верю в возобновление сезона. Это выглядит очень сложно“, - заявила спортсменка в интервью Major Talk.

Ранее сообщалось, что теннисный сезон не вернется как минимум до 3 августа.