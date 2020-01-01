Вавринка: Федерер всегда играл в другой лиге

Швейцарец не намерен завершать карьеру.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о своих планах на будущее, а также высказался о своем соотечественнике Роджере Федерере.

“Если у меня получится выступать на высоком уровне до 40 лет - это будет потрясающе. Даже просто смотреть на Роджера и думать, что ты сможешь достичь того же - глупо, потому что он всегда играл в другой лиге.

Но при этом приятно наблюдать, что твой коллега держится в топе так долго. Значит это физически возможно. Мне 35 лет, но завершать карьеру я пока не намерен“, - заявил Вавринка в эфире Major Talk.

Ранее Вавринка назвал лучшего игрока, против которого он играл.