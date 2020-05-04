Надаль: Никто из теннисистов не должен отказываться делать прививку от коронавируса
Выдающийся испанский теннисист Рафаэль Надаль, ныне являющийся второй ракеткой мира, поделился своим мнением по поводу возможной вакцинации спортсменов от коронавируса.
"Никого нельзя заставить у каждого из нас есть право выбора. Но если ты являешься частью какого-то сообщества, то ты должен следовать его правилам.
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Считаю, что если теннисистов в целях безопасности обяжут пройти вакцинацию, то никто не должен отказываться, включая меня и Джоковича. Если ATP или ITF решат, что нам нужно сделать прививки, то мы должны будем смириться с этим решением.
Точно такая же история с медицинскими препаратами - существуют же антидопинговые правила и мы обязаны им следовать", - приводит слова Надаля La Voz de Galicia.
Ранее Рафаэль Надаль заявил, что проводить турниры без зрителей - это не решение проблемы.
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