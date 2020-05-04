Надаль: Никто из теннисистов не должен отказываться делать прививку от коронавируса

Испанец отметил, что никого нельзя заставлять что-либо делать.

Выдающийся испанский теннисист Рафаэль Надаль, ныне являющийся второй ракеткой мира, поделился своим мнением по поводу возможной вакцинации спортсменов от коронавируса.

"Никого нельзя заставить у каждого из нас есть право выбора. Но если ты являешься частью какого-то сообщества, то ты должен следовать его правилам.

Читай также: Надаль: Я не думаю, что турниры возобновятся в этом году

Считаю, что если теннисистов в целях безопасности обяжут пройти вакцинацию, то никто не должен отказываться, включая меня и Джоковича. Если ATP или ITF решат, что нам нужно сделать прививки, то мы должны будем смириться с этим решением.

Точно такая же история с медицинскими препаратами - существуют же антидопинговые правила и мы обязаны им следовать", - приводит слова Надаля La Voz de Galicia.

Ранее Рафаэль Надаль заявил, что проводить турниры без зрителей - это не решение проблемы.