Надаль: Я не думаю, что турниры возобновятся в этом году

Испанец не верит, что теннисисты смогут выйти на корт в 2020 году.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о возможном возобновлении сезона.

“Я не думаю, что нам удастся вернуться на корт в этом году. Теперь я думаю скорее о 2021 годе. Станем ли мы сильнее в новой реальности? Я не верю в новую реальность, мне нравилось то, что было раньше.

Без сомнений, нам нужно учиться на произошедшем. Человек силен тем, что адаптируется к новым условиям. Но есть и минус - мы быстро забываем. Иногда мы быстро забываем обо всем плохом, что произошло.

Я надеюсь, что все сделают выводы, но мне кажется, что вскоре мы сами будем недовольны теми или иными мерами, называя их нонсенсом“, - цитирует Надаля El Pais.

Ранее сообщалось, что теннисный сезон не вернется как минимум до 3 августа.