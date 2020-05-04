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Надаль: Я не думаю, что турниры возобновятся в этом году

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Испанец не верит, что теннисисты смогут выйти на корт в 2020 году.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о возможном возобновлении сезона.

“Я не думаю, что нам удастся вернуться на корт в этом году. Теперь я думаю скорее о 2021 годе. Станем ли мы сильнее в новой реальности? Я не верю в новую реальность, мне нравилось то, что было раньше.

Без сомнений, нам нужно учиться на произошедшем. Человек силен тем, что адаптируется к новым условиям. Но есть и минус - мы быстро забываем. Иногда мы быстро забываем обо всем плохом, что произошло.

Я надеюсь, что все сделают выводы, но мне кажется, что вскоре мы сами будем недовольны теми или иными мерами, называя их нонсенсом“, - цитирует Надаля El Pais.

 Ранее сообщалось, что теннисный сезон не вернется как минимум до 3 августа.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль
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