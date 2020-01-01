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"Плохо видел мяч": Джокович рассказал, как вышел на корт с похмелья

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Серб бурно отпраздновал победу на Уимблдоне.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович вспомнил о том, как он вышел на матч после употребления большого количества алкоголя.

“Я никогда не был пьяным, но у меня был один раз в карьере, когда я вышел на матч Кубка Дэвиса с похмелья, после празднования победы на Уимблдоне. Я сыграл один матч в парном разряде со сборной Швеции в 2011 году. Тогда было непонятно, буду я в нем участвовать или нет, но я приехал туда сразу после победы на Уимблдоне, когда я возглавил рейтинг ATP.

Я плохо видел мяч. Пожалуй, остановимся на этом. Теперь я почти не пью. Бокал вина - это нормально, но не больше“, - сказал Джокович в прямом эфире с Марией Шараповой в Instagram.

Ранее Ник Кирьос рассказал о том, как выиграл турнир в Акапулько, каждый день тусуясь в клубах.

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Теги: теннис, Новак Джокович, Кубок Дэвиса
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