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Глава WTA выразил готовность объединиться с ATP

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Организации нуждаются друг в друге во время кризиса.
Стив Саймон
Стив Саймон
Getty Images

Глава WTA Стив Саймон назвала преимущества в объединение организации с ATP.

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“Мы не должны ожидать, что сразу появится финансовое равенство. Я думаю, что это долгосрочная цель. Самое важное, что, если мы будем действовать вместе, болельщикам, партнерам и рынку будет проще воспринимать наш спорт.

Если у нас будет единая организация, сохранятся мужской и женский календари, продолжатся совместные турниры. Сложные времена объединяют людей. Когда мы вернемся, то будет очень трудный период. Это будет не тот мир, что был до этого. Поэтому мы нуждаемся друг в друге.

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Свести всех под одной крышей - сложная задача, но это не значит, что некоторые из нас в принципе не могут объединиться. Возможно, со временем за нами последуют другие организации. Я не считаю, что это должно рассматриваться как конкуренция, как попытка захватить мир. Мы должны становиться лучше все вместе“, - приводит слова функционера Telegraph.

Ранее руководители ATP и WTA прокомментировали возможное объединение туров.

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Теги: WTA, ATP, теннис, Стив Саймон
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