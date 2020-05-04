Джокович возобновил тренировки на корте

Серб провел тренировку на корте в теннисном клубе испанского города Марбелья.

Первая ракетка мира Новак Джокович провел тренировку на грунтовом корте.

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На своей страничке в Instagram серб опубликовал видео, где он занимается на корте теннисного клуба в испанском городе Марбелья.

"Так рад играть на грунте", - написал Джокович в комментарии к публикации.

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Однако, стоит отметить, что своим поступком Новак мог нарушить правила карантина в Испании. Сейчас власти немного ослабили его, позволив спортсменам тренироваться. При этом спортивные сооружения должны быть закрыты минимум до следующей недели.

По информации Федерации тенниса Испании, профессиональные игроки могут тренироваться только самостоятельно или с тренером, но не на теннисных корта спортивных сооружений.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович выступил против вакцинации от коронавируса.