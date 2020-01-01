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Индийский теннисист выступил против создания Фонда помощи низкорейтинговым игрокам

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Юки Бхамбри считает, что это будет сложно реализовать.
Юки Бхамбри
Юки Бхамбри
Getty Images

Индийский теннисист Юки Бхамбри выступил против идеи создания Фонда помощи низкорейтинговым игрокам, которые переживают тяжелое время из-за отмены турниров в контексте пандемии коронавируса.

“Я думаю, что реализовать это будет сложно. Я слышал, многие игроки относятся к предложению негативно. Люди скорее будут рады пожертвовать деньги кому-то, кто ведет непосредственную борьбу с коронавирусом, медикам, людям, которым нужна помощь, а не каким-то теннисистам, которые еще и являются твоими соперником.

Я думаю, что лучший вариант борьбы - попытаться увеличить призовые фонды. Не нужно давать дополнительный миллион долларов победителю, лучше подумать об остальных участниках. Игроки, проходящие через квалификации, должны получать больше. Нужно увеличивать призовые участников ранних раундов“, - приводит слова Бхамбри Times of India. 

Ранее Доминик Тим отказался жертвовать деньги теннисистам.

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Теги: теннис, вне игры
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