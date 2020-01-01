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Стаховский высказался о вакцине от коронавируса

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Первая ракетка Украины не верит в теории заговора.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал информацию о разработке вакцины от COVID-19.

“Когда станет известна точная дата возобновления турниров, всем теннисистам нужно будет сделать не один, а то и два теста на коронавирус. Что касается самой вакцины, я далек от теорий заговора. Считаю, в таком масштабе ее просто не может быть.

Вообще, опасения, касающиеся прививок, имеют место быть в наших фантазиях и домыслах. Основной вопрос в том, что мы не знаем, какие последствия могут быть, например, через десять лет 10 лет. Насколько я понимаю, сейчас вакцина проходит ускоренные тестирования, все делается в экстренном порядке.

Они хотят закончить за полгода, не проводя длительные тесты на людях и животных, которые должны продолжаться несколько лет“, - заявил украинец в прямом эфире в Instagram.

Ранее Cергей Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, коронавирус
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