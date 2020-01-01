Президент ATP: Мы рассматриваем варианты перераспределения призовых на различных турнирах

Андреа Гауденци поделился деталями создания Фонда поддержки игроков.

Президент ATP Андреа Гауденци рассказал о работе над Фондом поддержки игроков, который должен помочь низкорейтинговым теннисистам справиться с финансовыми сложностями из-за пандемии коронавируса.

“Фонд поддержки, скорее всего, будет распределен между 400 теннисистами, а в его образовании примут участие ATP, WTA, ITF и четыре турнира Большого шлема.

Кроме того, ATP рассматривает варианты перераспределения призовых на различных турнирах“, - цитирует Гауденци World Tennis USA со ссылкой на The Financial Times.

Ранее сообщалось, что третья ракетка мира отказывается жертвовать деньги низкорейтинговым игрокам.