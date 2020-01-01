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Президент ATP: Мы рассматриваем варианты перераспределения призовых на различных турнирах

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Андреа Гауденци поделился деталями создания Фонда поддержки игроков.
Андреа Гауденци
Андреа Гауденци
Getty Images

Президент ATP Андреа Гауденци рассказал о работе над Фондом поддержки игроков, который должен помочь низкорейтинговым теннисистам справиться с финансовыми сложностями из-за пандемии коронавируса.

“Фонд поддержки, скорее всего, будет распределен между 400 теннисистами, а в его образовании примут участие ATP, WTA, ITF и четыре турнира Большого шлема.

Кроме того, ATP рассматривает варианты перераспределения призовых на различных турнирах“, - цитирует Гауденци World Tennis USA со ссылкой на The Financial Times. 

Ранее сообщалось, что третья ракетка мира отказывается жертвовать деньги низкорейтинговым игрокам.

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Теги: теннис, ATP, WTA
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