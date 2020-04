Свитолина уступила во втором туре на виртуальном турнире Mutua Madrid Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла во втором туре группового этапа в рамках виртуального турнира Mutua Madrid Open.

Украинская спортсменка играла против представительницы Беларуси Виктории Азаренко. Спортсменка заменила Йоханну Конту, у которой были технические проблемы во время подсоединения к матчу. Победу в матче одержала Азаренко со счетом 3:1.

Still alive!



🇧🇾 @vika7 earns her first victory at the #MMOPEN Virtual Pro by beating Svitolina.#PlayAtHome 🎮 pic.twitter.com/fk0KmKEgqP