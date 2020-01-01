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Свитолина: Коронавирус для спорта - настоящий кошмар

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Украинка считает, что могут быть внесены определенные изменения после пандемии.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мнением о том, как изменится мир после коронавируса.

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“Для нашей сферы ситуация с пандемией - непростое испытание. Ведь на матчах всегда должны присутствовать зрители, а в нынешних условиях это невозможно. Нереальны и сами соревнования спортсменов. Мы не можем, как прежде, осуществлять поездки. Все это для спорта - настоящий кошмар.

В теннисе с санитарными нормами и до пандемии было строго. Чтобы игроки чувствовали себя комфортно, все многократно тщательно дезинфицировалось - раздевалки, корты, рестораны, комнаты отдыха. Отель, куда мы поселялись, резервировался только для игроков.

Если говорить о самой игре, то мне кажется, немногое изменится. Возможно, добавятся какие-то новые правила. Быть может, бол-бои больше не будут приносить мячи. Не думаю, что после пандемии будет приветствоваться такой прямой контакт с атлетом.

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Возможно, появятся какие-то ограничения и в общении спортсменов со зрителями - например, необходимость строго соблюдать определенную дистанцию. Ходят и такие слухи, что, может быть, какое-то время мы будем играть без зрителей.

Конечно, будет очень печально видеть пустые трибуны, потому что когда играешь на большой арене с полным стадионом, испытываешь невероятные ощущения. Зрители придают силы и мотивируют выступать еще лучше“, - рассказала Свитолина в интервью изданию Факты.

Напомним, что Свитолина проиграла первый матч на виртуальном Mutua Madrid Open. Отметим, что сегодня, 28 апреля, состоится второй поединок. На нашем сайте будет доступна видео онлайн-трансляция матча.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, коронавирус
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