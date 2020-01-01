Свитолина - Конта: видео онлайн-трансляция матча виртуального турнира
Украинка продолжает свое участие в виртуальном турнире Mutua Madrid Open.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в понедельник, 28 апреля, проведет свой второй матч на виртуальном турнире Mutua Madrid Open.
Соперницей украинки выступит Йоханна Конта. Поединок начнется не раньше 16:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция виртуального матча:
[Плеер с трансляцией будет добавлен перед началом игры]
Напомним, теннисистки сыграют в игру Tennis World Tour на PlayStation 4.
Ранее сообщалось, что в первом матче группового турнира Элина Свитолина уступила Соране Кырсте.
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