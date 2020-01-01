Свитолина - Конта: видео онлайн-трансляция матча виртуального турнира

Украинка продолжает свое участие в виртуальном турнире Mutua Madrid Open.

Элина Свитолина Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в понедельник, 28 апреля, проведет свой второй матч на виртуальном турнире Mutua Madrid Open.

Соперницей украинки выступит Йоханна Конта. Поединок начнется не раньше 16:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция виртуального матча:

[Плеер с трансляцией будет добавлен перед началом игры]

Напомним, теннисистки сыграют в игру Tennis World Tour на PlayStation 4.

Ранее сообщалось, что в первом матче группового турнира Элина Свитолина уступила Соране Кырсте.