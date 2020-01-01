Бельгийскую теннисистку оштрафовали за нарушение карантина

Кирстен Флипкенс совершила длительную велопрогулку.

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс нарушила карантин, совершив длительную велопрогулку. Спортсменка проехала 130 км на велосипеде и пересекла границу Нидерландов, за что ее оштрафовали на 250 евро.

“Я проехала 130 км по GPS. Когда поняла, что нахожусь в Нидерландах, сразу отправилась назад по самой короткой дороге. Потом я увидела полицейских, они прижали меня к обочине, включили сирены, будто я какой-то преступник. Это было неприятно“, - написала теннисистка на своей странице в Twitter.

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