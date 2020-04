Свитолина проиграла первый матч на виртуальном Mutua Madrid Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила представительнице Румынии Соране Кырсте в рамках первого мата группового этапа виртуального турнира Mutua Madrid Open.

Группа 2. Первый тур

Элина Свитолина (Украина, 2) - Сорана Кырстя (Румыния, 14) - 2:4



По ходу поединка украинка лидировала со счетом 2:0, но не смогла реализовать три матчбола и проиграла четыре гейма подряд.

Great comeback! 🙆‍♀️



🇷🇴 @sorana_cirstea saves 3MP to see off Svitolina 4-2 and lead Group 2 on her own 💥#PlayAtHome 🎮 | #MMOPEN Virtual Pro pic.twitter.com/bLKd9SM5A8