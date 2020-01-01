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Барти: Тяжело тренироваться, не зная, когда вернешься на корт

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Австралийка призналась, что самоизоляция дается ей нелегко.
Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Первая ракетка мира Эшли Барти рассказал о том, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса.

“На данный момент тяжело тренироваться с такой же интенсивностью, как раньше. Пока мы не знаем, когда снова вернемся на корт. Нам нужно поддерживать форму, чтобы в подходящий момент включить переключатель и взяться за дело.

Сидеть дома немного странно. Приходится адаптироваться к текущей ситуации, но есть и положительная сторона: нужно ценить время, находясь рядом с родными и близкими“, - цитирует Барти Tennis World USA со ссылкой на Sunday Herald Sun. 

Ранее сообщалось, что теннисный сезон не вернется как минимум до 3 августа.

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Теги: теннис, Эшли Барти
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