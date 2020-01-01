Берреттини: Не знаю, был перенос Олимпийских игр хорошим решением или нет

Итальянец мечтает выступить на Олимпиаде в Токио.

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал перенос Олимпийских игр на следующий год.

“Не знаю, был перенос Олимпийских игр хорошим решением или нет. Думаю, организаторы сделали то, что должны были. Для меня Игры являются важнейшим шансом и опытом. Я смотрел их с самого детства, поэтому участие в Олимпиаде - одна из моих главных целей.

Четыре года назад ОИ были в Рио, тогда казалось, что следующая Олимпиада еще очень далеко. Тогда Игры казались мне мечтой, учитывая мое место в рейтинге. Но теперь я бы квалифицировался на них. Поэтому теперь речь идет о цели на следующий год.

Для теннисистов Олимпиада часто не является чем-то значимым, но не для меня“, - приводит слова Берреттини Tennis World USA.

Напомним, Олимпийские игры в Токио (Япония) должны состояться с 23 июля по 8 августа.