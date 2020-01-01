Свитолина - Кырстя: видео онлайн-трансляция виртуального матча в Мадриде

Украинка примет участие на турнире Mutua Madrid Open.

Свитолина - Кырстя: видео онлайн-трансляция Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня, 27 апреля, начнет свое выступление на виртуальном турнире Mutua Madrid Open.

В первом матче группового турнира наша спортсменка сыграет против румынки Сораны Кырсти.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча, которая начнется не ранее 18:30 по киевскому времени:

Напомним, теннисистки сыграют в игру Tennis World Tour на PlayStation 4. Формат матчей трехсетовый, до трех выигранных очков в партии с тай-брейком.

Соревнования пройдут с 27 по 30 апреля. 16 теннисисток сыграют в четырех группах, по две лучших выйдут в четвертьфинал. В одной группе со Свитолиной также сыграют представительница Беларуси Виктория Азаренко и Йоханна Конта из Великобритании.