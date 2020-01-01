Надаль: Чем скорее мы сможем продолжить сезон, тем лучше

Испанец считает, что теннисистам будет непросто вернуть физическую форму.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал приостановку теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.

“Много раз говорили, что все мы переживаем сложные времена. Шаг за шагом ситуация становится менее тяжелой, но мы прошли через нелегких полтора месяца и множество невосполнимых потерь.

Я надеюсь, что это займет месяцы, а не годы, потому что существует и экономическая проблема. Много людей могут потерять работу. Теннисистам предстоит провести тяжелую работу по восстановлению физической формы, потребуется дисциплина.

Чем скорее мы сможем продолжить, тем лучше. Что касается возобновления сезона, я настроен очень пессимистично“, - цитирует Надаля The National.

Ранее сообщалось, что теннисный сезон не вернется как минимум до 3 августа.