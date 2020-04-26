Теннисный сезон не вернется минимум до 3 августа - Marca
Коронавирус продолжает оказывать влияние на мировой спорт.
Организаторы мужского и женского теннисных туров сомневаются, что смогут возобновить нынешний сезон раньше августа.
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По информации Marca, руководство рассматривает вариант с продлением перерыва до 3 августа. При этом издание отмечает, что под угрозой также находятся смешанный турнир в Вашингтоне (2-9 августа) и мужской турнир в Торонто (10-16 августа).
При этом женский турнир в Монреале, запланированный на вторую неделю августа, уже был отменен из-за пандемии.
Напомним, на данный момент теннисный сезон остановлен до 13 июля.
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