Теннисный сезон не вернется минимум до 3 августа - Marca

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Теннисный сезон могут не возобновить до 3 августа Getty Images

Организаторы мужского и женского теннисных туров сомневаются, что смогут возобновить нынешний сезон раньше августа.

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По информации Marca, руководство рассматривает вариант с продлением перерыва до 3 августа. При этом издание отмечает, что под угрозой также находятся смешанный турнир в Вашингтоне (2-9 августа) и мужской турнир в Торонто (10-16 августа).

При этом женский турнир в Монреале, запланированный на вторую неделю августа, уже был отменен из-за пандемии.

Напомним, на данный момент теннисный сезон остановлен до 13 июля.