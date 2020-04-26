Третья ракетка мира отказывается жертвовать деньги низкорейтинговым игрокам

Доминик Тим считает, что многие теннисисты ведут себя непрофессионально.

Австрийский теннисист Доминик Тим высказался о инициативе финансовой поддержки низкорейтинговых игроков, которые переживают тяжелые времена из-за приостановки сезона.

“Лучше я сделаю свой денежный взнос и помогу тем людям и организациям, которые действительно в этом нуждаются. Я видел теннисистов, которые выступают в ITF-туре, и не отдаются спорту на 100%. Многие из них ведут себя непрофессионально.

Я не вижу причины, почему я должен давать им деньги. Нет ни одной такой профессии в мире, которая со старта гарантировала бы тебе, что ты достигнешь успеха, и что у тебя будет большая прибыль.

Никто из топ-игроков не получил деньги просто так. Мы все пробивали себе путь, чтобы подняться в рейтинге“, - цитирует Тима Krone.at.

Ранее Ник Кирьос заявил, что оказать финансовую помощь игрокам нужно было гораздо раньше.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.