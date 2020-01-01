Чемпион Ролан Гаррос работает в супермаркете во время карантина

Кевин Кравиц нашел себе новое место работы.

Немецкий теннисист Кевин Кравиц рассказал о том, как он проводит карантин во время пандемии коронавируса.

“Я уже несколько недель работаю в супермаркете. За это время заработал 450 евро. Выкладываю товар на полки, сортирую пустые коробки. На прошлой неделе стоял на входе и опрыскивал тележки дезинфицирующим средством“, - приводит слова спортсмена Spiegel.

Отметим, что немец вместе с соотечественником Андреасом Мисом является действующим чемпион Открытого чемпионата Франции в парном разряде.