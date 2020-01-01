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Чемпион Ролан Гаррос работает в супермаркете во время карантина

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Кевин Кравиц нашел себе новое место работы.
Кевин Кравиц и Андреас Мис
Кевин Кравиц и Андреас Мис
Getty Images

Немецкий теннисист Кевин Кравиц рассказал о том, как он проводит карантин во время пандемии коронавируса.

“Я уже несколько недель работаю в супермаркете. За это время заработал 450 евро. Выкладываю товар на полки, сортирую пустые коробки. На прошлой неделе стоял на входе и опрыскивал тележки дезинфицирующим средством“, - приводит слова спортсмена Spiegel

Отметим, что немец вместе с соотечественником Андреасом Мисом является действующим чемпион Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

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Теги: теннис, Ролан Гаррос, коронавирус
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