Вавринка назвал лучшего игрока, против которого он играл

Швейцарский теннисист выделил своего соотечественника.

Трехкратный обладатель турниров Большого шлема Стэн Вавринка считает Роджера Федерера лучшим теннисистом.

“Федерер - лучший игрок, против которого мне приходилось выступать, ведь он обыгрывал всех. Он лучше других теннисистов и лучше меня.

У Роджера абсолютно другой стиль, в матчах против него всегда чувствуешь давление. На корте он агрессивен, меняет ритм. Мне против него тяжелее играть, чем против кого-либо другого“, - заявил он в прямом эфире Instagram с бывшей теннисисткой Крис Эверт.

Ранее Вавринка заявил, что не верит в то, что у Федерера получится завоевать еще один титул ТБШ.