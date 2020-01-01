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Вавринка назвал лучшего игрока, против которого он играл

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Швейцарский теннисист выделил своего соотечественника.
Стэн Вавринка и Роджер Федерер
Стэн Вавринка и Роджер Федерер
Getty Images

Трехкратный обладатель турниров Большого шлема Стэн Вавринка считает Роджера Федерера лучшим теннисистом.

“Федерер - лучший игрок, против которого мне приходилось выступать, ведь он обыгрывал всех. Он лучше других теннисистов и лучше меня. 

У Роджера абсолютно другой стиль, в матчах против него всегда чувствуешь давление. На корте он агрессивен, меняет ритм. Мне против него тяжелее играть, чем против кого-либо другого“, - заявил он в прямом эфире Instagram с бывшей теннисисткой Крис Эверт.

Ранее Вавринка заявил, что не верит в то, что у Федерера получится завоевать еще один титул ТБШ.

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Теги: теннис, Стэн Вавринка, Роджер Федерер
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