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US Open могут перенести в Индиан-Уэллс

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Старт турнира Большого шлема запланирован на конец лета.
US Open
US Open
Getty Images

US Open-2020 могут перенести в другой город, потому что Нью-Йорк является одним из эпицентров пандемии коронавируса. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что организаторы турнира рассматривают Индиан-Уэллс (штат Калифорния) в качестве места проведения соревнований. Он ежегодно принимает престижные турниры серии WTA и ATP.

Сейчас на кортах Нью-Йорка расположен временный госпиталь для больных COVID-19.

Напомним, US Open должен пройти с 24 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Открытый чемпионат США может состояться без зрителей.

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Теги: теннис, US Open
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