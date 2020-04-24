US Open могут перенести в Индиан-Уэллс

Старт турнира Большого шлема запланирован на конец лета.

US Open-2020 могут перенести в другой город, потому что Нью-Йорк является одним из эпицентров пандемии коронавируса. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что организаторы турнира рассматривают Индиан-Уэллс (штат Калифорния) в качестве места проведения соревнований. Он ежегодно принимает престижные турниры серии WTA и ATP.

Сейчас на кортах Нью-Йорка расположен временный госпиталь для больных COVID-19.

Напомним, US Open должен пройти с 24 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Открытый чемпионат США может состояться без зрителей.