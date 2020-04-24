US Open могут перенести в Индиан-Уэллс
Старт турнира Большого шлема запланирован на конец лета.
US Open-2020 могут перенести в другой город, потому что Нью-Йорк является одним из эпицентров пандемии коронавируса. Об этом сообщает Marca.
Отмечается, что организаторы турнира рассматривают Индиан-Уэллс (штат Калифорния) в качестве места проведения соревнований. Он ежегодно принимает престижные турниры серии WTA и ATP.
Сейчас на кортах Нью-Йорка расположен временный госпиталь для больных COVID-19.
Напомним, US Open должен пройти с 24 августа по 13 сентября.
Ранее сообщалось, что Открытый чемпионат США может состояться без зрителей.
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