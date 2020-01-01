Зверев: Я предпочел бы играть без зрителей, чем не играть вообще

Немец отметил, что перед остановкой сезона он был в хорошей форме.

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса.

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“Чувствовал, что очень хорошо играю, был близок к победе на турнире Большого шлема. Моя подача становилась все лучше и лучше. Мне было очень комфортно на корте. В то же время не надо было защищать в рейтинге большое количество очков. Поэтому текущая ситуация меня расстраивает. Я мог подняться в рейтинге, но сейчас есть более важные дела.

US Open? Сложно представить, что будет дальше. В США хардовый сезон должен стартовать в конце июля - начале августа. Думаю, ATP нужно следить за спортом и подобрать варианты. Возможно, стоит провести турниры в Европе, а не в США. Европейские страны немного опережают США в плане ситуации с коронавирусом.

Лично я предпочел бы играть без зрителей, чем не играть вообще“, - цитирует Зверева DPA.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.