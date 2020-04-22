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Маррей предположил, что переболел коронавирусом в марте

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Британский теннисист не сдавал тест на опасное заболевание.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей не исключает, что он уже переболел коронавирусом.

“Четыре недели назад я два-три дня чувствовал себя не очень хорошо, так что я, в каком-то смысле, самоизолировался еще до того, как ввели общий карантин.

Люди, с которыми я разговаривал, тоже чувствовали себя не очень хорошо и замечали у себя симптомы заражения коронавирусом. Непросто понять, заражен ли ты на самом деле или нет.

К тому же, тесты нужно беречь для медицинских работников и людей, которые находятся в более серьезном положении“, - цитирует теннисиста CNN.

Ранее Александр Зверев заявил, что перенес коронавирус накануне Australian Open.

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Теги: теннис, Энди Маррей
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