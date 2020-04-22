Маррей предположил, что переболел коронавирусом в марте
Британский теннисист не сдавал тест на опасное заболевание.
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей не исключает, что он уже переболел коронавирусом.
“Четыре недели назад я два-три дня чувствовал себя не очень хорошо, так что я, в каком-то смысле, самоизолировался еще до того, как ввели общий карантин.
Люди, с которыми я разговаривал, тоже чувствовали себя не очень хорошо и замечали у себя симптомы заражения коронавирусом. Непросто понять, заражен ли ты на самом деле или нет.
К тому же, тесты нужно беречь для медицинских работников и людей, которые находятся в более серьезном положении“, - цитирует теннисиста CNN.
Ранее Александр Зверев заявил, что перенес коронавирус накануне Australian Open.
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