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Фоньини: Я не хочу играть без зрителей

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Итальянец считает, что возобновить сезон будет непросто.
Фабио Фоньини
Фабио Фоньини
Getty Images

Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался о возможном возобновлении сезона.

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“Иногда я скучаю по теннису и соревнованиям. Но думаю, что играть в этом году будет очень сложно. Проводить теннисные турниры в разных странах мира в таких условиях почти невозможно. Кроме того, лично я хочу играть в присутствии зрителей.

Я предпочитаю выступать, когда все нормально, а не с частичными ограничениями, не без болельщиков и так далее.

А еще представьте себе, что будет, если все игроки и тренеры соберутся на одном турнире, и кто-то из них окажется больным коронавирусом. Начнется настоящий хаос“, - заявил Фоньини во время совместной трансляции с Новаком Джоковичем в Instagram.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 WTA и ATP отменили все турниры до 13 июля.

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Теги: теннис, Фабио Фоньини
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