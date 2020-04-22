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Маррей: Теннис станет последним видом спорта, который вернется к нормальному расписанию

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Британец рассказал о сложностях возобновления сезона.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей поделился своим мнением о том, когда теннисисты смогут вернуться на корты.

“Например, если в сентябре дела в Европе наладятся и организаторы будут готовы провести Ролан Гаррос. В это же время в условной ЮАР может продолжаться эпидемия и правительство Франции запретит принимать оттуда самолеты.

Тогда турнир лишается ряда игроков, которые на тот момент находились в ЮАР, и как следствие проиграет в зрелищности и продажах. Все это наводит на мысли о том, что теннис станет последним видом спорта, который вернется к своему привычному виду и расписанию“, - приводит слова Маррея CNN.

Напомним, Ролан Гаррос снова перенесли из-за коронавируса.

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Теги: теннис, Энди Маррей
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