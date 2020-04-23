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Ролан Гаррос снова перенесен из-за коронавируса

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Турнир состоится на неделю позже.
Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
Getty Images

Ролан Гаррос перенесен во второй раз из-за коронавируса, об этом сообщает Le Parisien

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По информации источника, Открытый чемпионат Франции по теннису планируют провести на неделю позже, чем ранее сообщалось. Таким образом, турнир состоится с 27 сентября по 11 октября, вместо 20 сентября - 4 октября.

Отмечается, что новая дата была выбрана после консультаций с ATP и WTA, тогда как в первый раз это было сделано без переговоров.

Еще одной причиной переноса является необходимость дать дополнительную неделю отдыха для игроков после US Open (31 августа - 13 сентября). Кроме того, в этот промежуток, возможно, добавят два турнира, которые бы проходили в Европе.

Ранее сообщалось, что организаторы US Open считают сценарий проведения турнира без зрителей маловероятным.

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Теги: Ролан Гаррос, теннис, коронавирус
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