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Свитолина: Сейчас появилось время, чтобы попробовать себя в чем-то новом

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Украинская теннисистка попробовала себя в роли интервьюера.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в жизни попробовала себя в роли интервьюера, пообщавшись с двумя атлетами - ультрамарафонцем Флорианом Нойшвандером и триатлонистом Джеймсом Лоуренсом.

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"Попробовала совершенно новую для себя сферу. Я очень долго готовилась к интервью и понимаю, что это нелегкая работа, особенно для тех людей, которые вообще не в этой сфере. Конечно, это тоже спорт, но вопросы о том, как они этого достигли, немного другие.

Мне очень понравилось. Может, в дальнейшем я захочу какую-то часть своего времени отдавать телевидению, каким-то шоу. Мне это интересно, и думаю, что сейчас появилось время, чтобы попробовать себя в чем-то новом", - приводит слова Свитолиной btu.org.ua.

Ранее Элина Свитолина призналась, что не получит денег, если турниры больше не будут возобновлены.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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