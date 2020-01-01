Бенчич: Мне не важно, пройдет турнир в Мадриде на настоящем корте или на виртуальном

Швейцарская теннисистка любит все, что связано с теннисом.

Восьмая ракетка мира Белинда Бенчич прокомментировала свое участие в виртуальной версии турнира в Мадриде, который пройдет с 27 по 30 апреля.

“Мне не терпится посоревноваться на виртуальном турнире в Мадриде. Мне не важно, пройдет он на настоящем корте или на виртуальном, как в этот раз.

Я люблю все, что связано с теннисом и соревноваться, поэтому это отличная возможность попробовать что-то новое“, - цитирует Бенчич официальный сайт WTA.

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