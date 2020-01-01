Бенчич: Мне не важно, пройдет турнир в Мадриде на настоящем корте или на виртуальном
Швейцарская теннисистка любит все, что связано с теннисом.
Восьмая ракетка мира Белинда Бенчич прокомментировала свое участие в виртуальной версии турнира в Мадриде, который пройдет с 27 по 30 апреля.
“Мне не терпится посоревноваться на виртуальном турнире в Мадриде. Мне не важно, пройдет он на настоящем корте или на виртуальном, как в этот раз.
Я люблю все, что связано с теннисом и соревноваться, поэтому это отличная возможность попробовать что-то новое“, - цитирует Бенчич официальный сайт WTA.
Ознакомьтесь также со всеми участниками турнира, среди которых есть украинка Элина Свитолина.
Полная версия правил