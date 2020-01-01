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Надаль: Правой рукой играть в теннис я не могу

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Испанец является правшой в повседневной жизни.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль опроверг информацию о том, что начал играть левой рукой, чтобы создавать неприятностей соперникам.

“Я не могу играть правой, поэтому все эти истории - миф. Да, в жизни все делаю правой, левой только играю в теннис и футбол. Когда начинал играть, имел не только двуручный бэкхенд, но и форхенд.

Тогда никто не мог понять, правша я или левша. Как бы то ни было, правой рукой играть в теннис я не могу“, - заявил Надаль во время трансляции в Instagram с Роджером Федерером. 

Ранее Рафаэль Надаль выразил надежду, что в скором времени у него появятся дети.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль
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